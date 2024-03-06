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عربي-دولي

بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل.. محامون يُلاحقون الحكومة الكندية قانونياً

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:10
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رفع ائتلاف من محامين ومواطنين من أصول فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
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وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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