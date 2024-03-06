خطة تفصيلية لنتنياهو.. إسرائيل ستبقى 10 سنوات داخل غزة فكيف سيصبح القطاع؟

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يخطط رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبقاء إسرائيل في قطاع غزة لمدة 10 سنوات، وفق ما كشفته تقارير صحفية إسرائيلية اليوم الأربعاء.وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة الأولى من الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس، سوف تستغرق سنة أو سنتين".وأضافت الصحيفة أن "الخطة تنطوي على 8 سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة في قطاع غزة بعد تدمير حماس. وخلال هذه الفترة سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة وفق الخطة".وكان نتنياهو أكد مرارا أن الحرب على غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس، لكنه استبعد إعادة احتلال إسرائيل للقطاع.وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن "قطاع غزة سيبدو بعد 5 أو 10 سنوات تماما كما تبدو الضفة الغربية الآن".وأضافت: "سيتم نزع سلاح القطاع من الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية جزئيا مثل السلطة الفلسطينية، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب في عمق القطاع".وحسب الخطة، فإن القطاع سيشهد "مداهمات مثل تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين، وتدمير منازل الإرهابيين إذا أعيد بناؤها بحلول ذلك الوقت، والاعتقالات الليلية ستستمر في خانيونس والشجاعية".وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن نتنياهو والمقربين منه لا يتوقعون الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، ولا إنشاء مستوطنات هناك، لكن "إسرائيل ستسيطر على غزة عن بُعد"، وفق الخطة. (سكاي نيوز)