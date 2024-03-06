فضيحة جديدة تُلاحق الأمير هاري... "نجمة إباحية" تُهدد بنشر صوره!

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هددت راقصة تعرّ سابقة بنشر صور فاضحة على موقع "Only Fans" للأمير هاري أثناء إحدى الليالي الصاخبة في لاس فيغاس، انتقاما منه على عدم الإشارة إليها في مذكراته.وقالت كاري رويال البالغة من العمر 52 عاما، إنها عاشت لحظات حميمة مع الأمير بعد دعوتها للانضمام إلى متعريات وضيوف آخرين في غرفة فندق في عام 2012.وقالت كاري: "لدي بعض الصور الجميلة له وهو يرتدي الزي البرتقالي. هذه الصور لم يرها الجمهور من قبل. لدي صور بجانب حمام السباحة ولقطات لهاري سوف تصدم الناس".وتابعت: "أنا غاضبة قليلا من تجاهلي في مذكراته. أنا مندهشة أنه يتذكر اسم كل شخص لأنه كان مخمورا جدا، ولكن كان من الممكن أن يتحدث عن الأشياء القليلة التي حدثت بيننا، لقد فاته ذلك تماما".وأكدت كاري أن هاري كان "مجنونا" و"عفويا" ويظهر الآن "الجانب الآخر" من شخصيته السابقة.ويأتي ذلك بعد أن قامت المتعرية السابقة ببيع زوج من السراويل الداخلية السوداء بالمزاد العلني، زعمت في عام 2022 أن الأمير هاري مزقها خلال حفلته الشهيرة في لاس فيغاس، وأهداها إياها لتبقى ذكرى. (روسيا اليوم)