Advertisement

عربي-دولي

بعدما أحرق نفسه من شأن غزة.. مزاعم تروّج بأن الجندي الأميركي مريض عقليًا ما الحقيقة؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1172149-638453335610677359.jpg
Doc-P-1172149-638453335610677359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تعاطف العالم مع الجندي الأميركي آرون بوشنيل الذي أشعل النار في جسده، أمام السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، اعتراضًا على جرائم إسرائيل في قطاع غزة، ودعم بلاده للمجزرة التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، تسابق إسرائيليون في نشر تغريدات تزعم أنّ الجندي الراحل مختل عقليًا، وأنّه يُعاني من أمراض نفسية. ووصل الأمر ببعضهم إلى اتهامه بالإدمان على المخدرات.
Advertisement

وفنّد برنامج "بوليغراف" هذه المزاعم الكاذبة، ووجد أنّ الادعاء كاذب وعار تمامًا من الصحة، حيث لم تذكر أسرة الجندي الأميركي أنّه يتعاطى المخدرات، أو أنّه مريض نفسي، كما زعمت الحسابات الإسرائيلية.

كما لم تذكر أي وسيلة إعلام موثوقة أو غير موثوقة هذا الأمر. وحتى المواقع العبرية لم تجرؤ على ذكر هذا الافتراء.

والإثنين الماضي، توفي بوشنيل بعد أن أحرق نفسه أمام مقرّ السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وهو يصرخ "الحرية لفلسطين".

وبعد وفاته، تحدّث صديقه عن معلومات حول تورّط الجيش الأميركي في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، وأنّ هناك جنودًا أميركيين يقتلون أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين.

كما كشف الصحفي الأميركي كويل لورانس أنّ بوشنيل خصص مدخّراته لأطفال فلسطين، وأنّه خطّط لوصيته بعناية فائقة مع منظمة خيرية عمل معها. (العربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:26 | 2024-03-06
10:25 | 2024-03-06
10:21 | 2024-03-06
10:17 | 2024-03-06
10:13 | 2024-03-06
10:11 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24