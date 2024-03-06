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عملية طعن في القدس.. وفرار المنفذ

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:48
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افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "إصابة شخص بجروح متوسطة في عملية طعن بالقدس"، لافتة الى أن "الشرطة تمشط موقع عملية الطعن في القدس بحثا عن المنفذ".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة شخص بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن في ضاحية نافيه يعقوب شمالي القدس".
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