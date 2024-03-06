لأوّل مرة... الدولار يُسجّل رقماً قياسيّاً في بلدٍ عربيّ هذه تسعيرته اليوم

واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، بالارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.



وصعد سعر صرف الدولار في عدد من المصارف بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من المصارف حاجز الـ50 جنيها. (روسيا اليوم)

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