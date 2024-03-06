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عربي-دولي

تلقى 217 جرعة من لقاح "كورونا".. ماذا حدث له لاحقاً؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:38
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تلقى ألماني عمدا عددا قياسيا من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا بلغ 217، من دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية، حسب باحثين درسوا حالة هذا الشخص "الأكثر تطعيما" على الأرجح في التاريخ.

ولاحظ علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن نورمبرغ، في دراسة نشرت نتائجها الإثنين مجلة "ذي لانست إنفكشويس ديزيسز" البريطانية، أن الجهاز المناعي لهذا الألماني البالغ 62 عاما الذي لم تكشف هويته، يعمل أيضا بشكل مثالي.
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وأوضح الباحثون أنهم علموا بحالته من خلال مقالات صحفية عام 2022.
 
وبحسب بعض النظريات العلمية، فإن التطعيمات الزائدة تجعل الخلايا المناعية أقل فعالية، لأنها تصبح معتادة على الأجسام المضادة.

لكن لم تكن هذه الحال بالنسبة لهذا الألماني، وفق الباحثين، حتى إن جسمه كان يحتوي على "تركيزات أعلى بكثير" من الخلايا المناعية والأجسام المضادة ضد فيروس كورونا مقارنة بمجموعة مراقبة مكونة من 3 أشخاص تلقوا الجرعات الثلاث الموصى بها، وفق الدراسة.
 
ولم يشعر هذا الألماني بأي علامات تعب أو آثار جانبية بعد أي من الحقن الـ217.

ولم يجد العلماء لدى هذا الرجل الذي لم يسجل أي نتيجة إيجابية مطلقا في اختبارات "كوفيد 19"، آثارا لإصابة سابقة بالفيروس.

مع ذلك، يؤكد معدو الدراسة معارضتهم التطعيم المفرط، داعين إلى عدم استقراء هذه الحالة الفردية واستخلاص نتائج تشجع على مثل هذه الممارسات. (سكاي نيوز عربية) 

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