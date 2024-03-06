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إقتصاد

بسبب الحرب.. إسرائيل تُطلق أكبر عملية بيع سندات بتاريخها

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:35
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جمعت إسرائيل 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية، في أول إصدار في الأسواق العامة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وهو أكبر إصدار دولاري على الإطلاق كذلك لإسرائيل.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية سندات بقيمة ملياري دولار تستحق خلال 5 سنوات، وأخرى بقيمة 3 مليارات دولار تستحق خلال 10 سنوات. وثالثة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق خلال 30 عاما.
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ويأتي إصدار سندات إسرائيل في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وقال رئيس الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في شركة "ليغال آند جنرال إنفستمينت مانجمنت" عدي باتنايك: "لدى إسرائيل احتياجات تمويلية كبيرة هذا العام بسبب الحرب. لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد".
وأدت الحرب إلى اضطراب الاقتصاد الإسرائيلي، بعد صدمة كبيرة في الأسابيع القليلة الأولى للحرب.

وخلفت حرب إسرائيل على قطاع غزة 30 ألفا و717 شهيدا فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 ألفا.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت

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