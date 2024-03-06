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عربي-دولي
المجاعة تتعمق في غزة.. وحصيلة ضحايا الجوع ترتفع وهذا ما سجلته
Lebanon 24
06-03-2024
|
08:40
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شخصاً.
وقال القدرة في بيانه: "المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".
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وأضاف أن "المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".
وأكد القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلالف البطون الجائعة شمال غزة"، مطالباً المجتمع الدولي "باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي"، كما طالب الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال القطاع".
وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 152 يوما، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية. (روسيا اليوم)
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