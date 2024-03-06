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عربي-دولي

بالصورة: وفاة أول من أدخل اللغة العربية إلى الكمبيوتر

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:54
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توفي اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الكويتي البارز محمد الشارخ، مؤسس شركة صخر لبرامج الحاسوب، والذي يعود له الفضل لإدخال اللغة العربية لأنظمة الكمبيوتر.
 
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حاسوب صخر يعد من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية في ثمانينات القرن الماضي


وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الشارخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "صخر" لبرامج الحاسب، والتي تأسست عام 1982، توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

وعمل الشارخ نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وكذلك عضوا في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن.

وأسس الشارخ، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث كانت شركة صخر تابعة لها.

ويعد حاسوب صخر، وهو مشروع مشترك بين الشركة العالمية للإلكترونات وشركة ياماها اليابانية، من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية، وعمل بعد ذلك على تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية. (الحرة)

عربي-دولي

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