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عربي-دولي

أسئلة كثيرة... ماذا فعلت 9 طائرات عسكرية إسرائيلية بعد هبوطها في بريطانيا؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 09:13
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كشفت بيانات جوية أن تسع طائرات عسكرية تابعة لإسرائيل هبطت في بريطانيا منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم أي معلومات عن عدد الرحلات الجوية، لكن موقع "Declassified" عثر بشكل مستقل على ست طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هبطت في بريطانيا.
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واكتشف موقع Declassified بشكل مستقل أن طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات غلاسكو وبرمنغهام بالإضافة إلى قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في سوفولك وأوكسفوردشاير منذ الحرب على غزة.

وقال الموقع، إن المعلومات حول الأصول العسكرية الإسرائيلية التي تستخدم بريطانيا خلال حملتها في غزة قد تشير إلى تورط وزراء بريطانيين في جرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير العدل الاسكتلندي السابق لموقع Declassified: "لقد انتقلت المملكة المتحدة من عدم النشاط بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى التواطؤ فيها، ومن السماح للقوات الجوية الأميركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة باستخدام قواعدها، إلى السماح الآن لطائراتهم الحربية بالهبوط والذهاب كما يحلو لهم".

وأضاف: "ماذا كانت تفعل الطائرات العسكرية الإسرائيلية في المملكة المتحدة، إلى أين كانت متجهة؟ هل أخذوا قوات خاصة أم كانت القوات متجهة إلى إسرائيل؟".

وختم: "كل هذه أسئلة مشروعة في أفضل الأوقات ولكننا الآن في أسوأ الأوقات مع الرعب في غزة. نحن بحاجة إلى إجابات لهذه الأسئلة. ليست إسرائيل فقط، بل بريطانيا والولايات المتحدة هي التي يجب أن تخضع للمحاسبة على سبيل الاستعجال". (عربي 21)
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