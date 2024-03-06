Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الفلسطينية: لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة

Lebanon 24
06-03-2024 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1172194-638453404984837670.jpg
Doc-P-1172194-638453404984837670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إنه لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها عن بُعد في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح.
Advertisement

كما قال "إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير. الفلسطينيون تم دفعهم للنزوح في رفح". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-03-06
12:15 | 2024-03-06
12:00 | 2024-03-06
11:45 | 2024-03-06
11:30 | 2024-03-06
11:15 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24