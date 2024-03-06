وزير الخارجية الفلسطينية: لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة

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قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إنه لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها.وأضاف الوزير في كلمة ألقاها عن بُعد في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح.كما قال "إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير. الفلسطينيون تم دفعهم للنزوح في رفح". (العربية)