بسبب جوع الأطفال... الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في غزة

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأطفال الجياع في غزة في كارثة قالت إنها "غير مسبوقة"، وناشدت المجتمع الدولي جعل المساعدات "تتدفق" على غزة.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه لصحفيين في جنيف: "مع بدء تسجيل وفيات بين الأطفال جراء الجوع، نحن أمام إنذار لم نواجه مثيلا له من قبل".وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 15 طفلا بسبب الجوع في مستشفى واحد، في حين قالت الأمم المتحدة إن المجاعة "شبه حتمية" في القطاع الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 5 أشهر.وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن مشاهد "قاتمة" لأطفال يتضورون جوعا بعدما زارت مستشفيين في شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي مع مساعدات للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي.وقال أطباء في مستشفى كمال عدوان، الوحيد الذي يضم قسما للأطفال في شمال قطاع غزة، لفريق المنظمة إن "10 أطفال على الأقل توفوا بسبب الجوع"، حسبما أوضح رئيس البعثة أحمد ضاهر في مؤتمر صحفي في جنيف من القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب.وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق أن عدد وفيات الأطفال في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 15، وأن حالة 6 أطفال آخرين يعانون من سوء التغذية بالغة الخطورة. (الجزيرة)