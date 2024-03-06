Advertisement

عربي-دولي

غضب كبير... مدرس يضرب تلميذه بخرطوم بلاستيكي!

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1172209-638453421881359976.jpg
Doc-P-1172209-638453421881359976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضج موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحالة من الغضب الشديد من قبل عدد كبير من المواطنين، بعد أن نشر مواطن يدعي ر. ن مقطع فيديو يظهر فيه معلم وهو ينهال بالضرب على تلميذه بكل قسوة.

وأظهر المقطع المعلم وهو يمسك بيده خرطوما بلاستيكيا داخل أحد الفصول الدراسية، وينهال بالخرطوم ضربا على جسد التلميذ، والذي من الواضح أنه حينما اعترض على ما يواجهه، زاد المدرس من حدة الاعتداء وانهال بالضرب عليه أكثر.
Advertisement

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل مع مقطع الفيديو مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للتحقيق في الواقعة. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-03-06
12:15 | 2024-03-06
12:00 | 2024-03-06
11:45 | 2024-03-06
11:30 | 2024-03-06
11:15 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24