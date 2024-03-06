غضب كبير... مدرس يضرب تلميذه بخرطوم بلاستيكي!

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ضج موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحالة من الغضب الشديد من قبل عدد كبير من المواطنين، بعد أن نشر مواطن يدعي ر. ن مقطع فيديو يظهر فيه معلم وهو ينهال بالضرب على تلميذه بكل قسوة.وأظهر المقطع المعلم وهو يمسك بيده خرطوما بلاستيكيا داخل أحد الفصول الدراسية، وينهال بالخرطوم ضربا على جسد التلميذ، والذي من الواضح أنه حينما اعترض على ما يواجهه، زاد المدرس من حدة الاعتداء وانهال بالضرب عليه أكثر.وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل مع مقطع الفيديو مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للتحقيق في الواقعة. (العربية)