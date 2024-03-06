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عربي-دولي

رسمياً.. نيكي هيلي تنسحب من السباق الرئاسي

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:17
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بعد الثلاثاء الكبير، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انسحابها من سباق الحزب الجمهوري للانتخابات الأميركية، اليوم الأربعاء، وهو القرار الذي سيضمن فوز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري ومواجهة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، مرة أخرى في انتخابات تشرين الثاني.
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وقالت: "التركيز الآن على دونالد ترامب.. وأتمنى له التوفيق".

وكانت ولايتا تكساس وكاليفورنيا من الانتصارات الرئيسية لترامب على هيلي التي اقتصر فوزها على ولاية واحدة. وشمل فوز ترامب في الثلاثاء الكبير ولايات ليبرالية مثل فيرجينيا، فضلا عن تلك المحافظة مثل الولايات الجنوبية.
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