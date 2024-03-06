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عربي-دولي

تطوّر أمني في البحر الأحمر.. استهداف سفينة قرب عدن وفقدان طاقمها

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:21
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أفاد مسؤول دفاعي أمريكي أن دخانا شوهد يتصاعد من ناقلة البضائع "ترو كونفيدنس"، التي ترفع علم بربادوس، قبالة الساحل الجنوبي لليمن قرب عدن.

وعُلم أن زورق نجاة أيضا شوهد في المياه قرب السفينة، كما أُفيد عن فقدان 23 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 بحروق.
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وسبق أن تلقت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بلاغا عن "انفجار" قرب السفينة، وهي مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم بربادوس، على بعد 57 ميلا بحريا (105.5 كيلومترات) جنوب غربي عدن في اليمن.(رويترز)
 
المصدر: رويترز
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