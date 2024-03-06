Advertisement

عربي-دولي

هجوم كبير لـ "داعش" في سوريا.. أسفر عن مقتل 34 شخصاً وفقدان 50 آخرين!

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1172215-638453432095983366.jpg
Doc-P-1172215-638453432095983366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن "هجوماً نفذه مسلّحون يرجّح أنهم تابعون لخلايا تنظيم داعش، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، أسفر عن مقتل 34 شخصا وفقدان 50 آخرين".

Advertisement
ووفقا لما ذكره المرصد، فإن "الهجوم وقع في كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرة عدد من المدنيين في المنطقة، أثناء جمع مادة الكمأة، حيث جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم وعناصر الدفاع الوطني، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك".

وأسفر الهجوم كذلك عن وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-03-06
12:15 | 2024-03-06
12:00 | 2024-03-06
11:45 | 2024-03-06
11:30 | 2024-03-06
11:15 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24