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عربي-دولي
هجوم كبير لـ "داعش" في سوريا.. أسفر عن مقتل 34 شخصاً وفقدان 50 آخرين!
Lebanon 24
06-03-2024
|
10:26
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أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن "هجوماً نفذه مسلّحون يرجّح أنهم تابعون لخلايا تنظيم داعش، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، أسفر عن مقتل 34 شخصا وفقدان 50 آخرين".
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ووفقا لما ذكره المرصد، فإن "الهجوم وقع في كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرة عدد من المدنيين في المنطقة، أثناء جمع مادة الكمأة، حيث جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم وعناصر الدفاع الوطني، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك".
وأسفر الهجوم كذلك عن وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)
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