من الكارثة التي يتعرضون لها.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينيين

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها".





جاء هذا خلال استقبال السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور السفير جاريث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

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وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، فإن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية الرئيس المصري بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث عرض مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.



ونوه السيسي إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة، وشدد في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار.



كما أوضح الرئيس المصري للوفد البريطاني، أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط، يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في باب الأحمر ومضيق باب المندب.



كذلك تطرق اللقاء إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد السيسي أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة، يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية، لافتا إلى دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها.



وقد أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وأعضاء الوفد، عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسئول الذي تقوم به مصر، سياسياً وإنسانيا، لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم، كما أكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح آفاق السلام بالمنطقة، مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء ما تشهده من تطور إيجابي متواصل على الأصعدة كافة. (روسيا اليوم)