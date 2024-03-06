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في المكسيك.. متظاهرون يقتحمون بوابة القصر الرئاسي

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:55
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قام عشرات المتظاهرين فى المكسيك باقتحام بوابة القصر الرئاسي، إذ خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة المكسيكية وأماكن أخرى في البلاد شباط الماضي تحت شعار "من أجل ديمقراطيتنا".
 
واحتشد المتظاهرون في الميدان الرئيسي في العاصمة مكسيكو سيتي وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان العديد من المتظاهرين يرتدون اللون الوردي، وهو لون هيئة الانتخابات الوطنية المستقلة.
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وشهدت المظاهرات إلقاء الرئيس السابق للمعهد الوطني للإحصاء، لورينزو كوردوفا، كلمة أمام القصر الرئاسي. كما خرجت مظاهرات في مدن مكسيكية أخرى تطالب بإجراء انتخابات نزيهة واحتجاجا على تفكيك المؤسسات الديمقراطية.
 
ودفعت حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بإصلاح انتخابي أدى إلى تقليص دور هيئة الانتخابات بشكل كبير. ويريد الشعبوي اليساري أيضا أن يتم انتخاب القضاة الاتحاديين، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل الشعب.
المصدر: اليوم السابع
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