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عربي-دولي

2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد

Lebanon 24
06-03-2024 | 11:30
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، مما يجعله "العام الأكثر دموية خلال عقد".

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن "عدد القتلى في العام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".

 وكانت وكالة "دوتشيه فيليه" الألمانية نشرت نهاية عام 2023 معلومات عن حوادث لغرق عدد كبير من المهاجرين في هذا العام، ففي 14 يونيو، غرق قارب صيد كان يقل مئات المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وهو أكبر عدد من القتلى شهدته اليونان منذ عام 2013، وفق الوكالة.

 وحسب الوكالة: "منذ يناير، لقي أكثر من 2200 شخص حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، ويعد عام 2023 الأكثر دموية في هذه المنطقة البحرية، منذ عام 2017 الذي شهد وفاة 2800 مهاجر غرقا".

( روسيا اليوم)
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