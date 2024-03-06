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عربي-دولي

إسرائيل تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء سفرهم في رمضان

Lebanon 24
06-03-2024 | 11:45
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دعت إسرائيل، الأربعاء، مواطنيها لتوخي مزيد من الحذر أثناء سفرهم للخارج خلال شهر رمضان، على خلفية الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 5 أشهر، وتحاكم بموجبها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

 وحذرت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات المعادية لإسرائيل تعتبر شهر رمضان فرصة لتنفيذ هجمات (ضد الإسرائيليين)"، على حد تعبيرها.

 وادعت أنه "خلال هذه الفترة يزداد التحريض وتتزايد الدعوات الصادرة عن الجهات الإسلامية المتطرفة، بشكل خاص منظمات الجهاد العالمي مثل داعش والقاعدة، لارتكاب عمليات".

 وأضافت: "تقدر هيئة الأمن القومي أن المنظمات المعادية يُتوقع أن تستخدم حرب السيوف الحديدية (الحرب على غزة) والتوتر المرتبط بالحرم القدسي والمسجد الأقصى من أجل تحريض عناصرها ومؤيديها، على ارتكاب عمليات ضد مواطنين إسرائيليين أو أهداف غربية".

 وتابعت: "نظرًا لذلك، تؤكد هيئة الأمن القومي توصيتها للجمهور الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أثناء رحلاته إلى الخارج مع اتباع التوصيات المتعلقة بتحذيرات السفر الصادرة عن هيئة الأمن القومي".

( الأناضول)
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