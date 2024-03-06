Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر "أعمال حرب هجينة"

Lebanon 24
06-03-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1172249-638453499336961649.jpg
Doc-P-1172249-638453499336961649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، الأربعاء، إن هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن في البحر الأحمر تعد "أعمال حرب ملموسة وهجينة".

 جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كروزيتو، لدى اختتامه زيارة ليوم واحد إلى الكويت، التقى خلالها نظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح، وزار الكتيبة الإيطالية بالبلاد.

 ووصف الوزير الإيطالي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بأنها "أعمال حرب ملموسة وهجينة".

 وقال إنها "تؤثر على اقتصادات بعض البلدان".

 وأضاف: "لمواجهة تلك الهجمات تشارك إيطاليا في المهمة الأوروبية (أسبيدس)، التي وافق عليها البرلمان مؤخرا".

 وأشار كروزيتو، إلى أن محادثاته مع اليوسف الصباح، "ركزت على التعاون بين إيطاليا والكويت في مجال الحرب ضد تنظيم داعش (الإرهابي)، إلى جانب تعزيز الاستقرار الإقليمي".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2024-03-06
14:00 | 2024-03-06
13:43 | 2024-03-06
13:40 | 2024-03-06
13:20 | 2024-03-06
13:00 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24