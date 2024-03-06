إيطاليا: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر "أعمال حرب هجينة"

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، الأربعاء، إن هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن في البحر الأحمر تعد "أعمال حرب ملموسة وهجينة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كروزيتو، لدى اختتامه زيارة ليوم واحد إلى الكويت، التقى خلالها نظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح، وزار الكتيبة الإيطالية بالبلاد.

ووصف الوزير الإيطالي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بأنها "أعمال حرب ملموسة وهجينة".

وقال إنها "تؤثر على اقتصادات بعض البلدان".

وأضاف: "لمواجهة تلك الهجمات تشارك إيطاليا في المهمة الأوروبية (أسبيدس)، التي وافق عليها البرلمان مؤخرا".

وأشار كروزيتو، إلى أن محادثاته مع اليوسف الصباح، "ركزت على التعاون بين إيطاليا والكويت في مجال الحرب ضد تنظيم داعش (الإرهابي)، إلى جانب تعزيز الاستقرار الإقليمي".

( الأناضول)