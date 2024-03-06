بحماية عسكرية.. جنوب أفريقيا تدعو لتأمين قوافل المساعدات إلى غزة

دعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، جنود الدول "الصديقة لإسرائيل" لمرافقة قوافل المساعدات من أجل كسر الحصار الإسرائيلي وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

تصريحات باندور، جاءت في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، بمدينة جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا.

وشددت باندور، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إحلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت: "يجب أن تتلقى هذه القوات تعليمات من رؤساء بلدانها بالذهاب إلى حدود رفح ومرافقة قوافل المساعدات إلى غزة والضفة الغربية".

وأضافت "أنا متأكدة من أنه سيتم السماح لها بالمرور بأمان، ولا أستطيع أن أتخيل إطلاق القوات الإسرائيلية النار على هذه القوات".

وموجهة حديثها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت باندور، "إذا أرسلوا جنوداً إلى غزة لحراسة قوافل المساعدات، فستكون هذه بادرة سلام إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح".

وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فستحدث "مأساة لا تصدق" في غزة.

من جانبه، أكد الوزير الدنماركي دعم بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد راسموسن، على ضرورة السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بدخول غزة دون عوائق.

( الأناضول)