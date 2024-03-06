العراق يعلن تبرعه بـ 25 مليون دولار لوكالة

قرر العراق، الأربعاء، دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ25 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وقال حسين، إن "العراق قرر دعم الأونروا بـ25 مليون دولار، لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها".

وأشار إلى أن "هناك هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية".

ودعا وزير الخارجية العراقي "الدول الأخرى، سواء العربية أو غير العربية، للاستمرار في دعم الوكالة".

وأكد أن "إخفاقها في أعمالها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية".

ولفت حسين، إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر دعم الأونروا بـ 25 مليون دولار، خلال "اجتماعه قبل أسبوعين، ورأينا أنه من الضروري الإعلان عن هذا القرار، وندعو الدول الأخرى أن تحذوا حذوه".

( الأناضول)