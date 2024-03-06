Advertisement

عربي-دولي

العراق يعلن تبرعه بـ 25 مليون دولار لوكالة

Lebanon 24
06-03-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1172266-638453532990185043.jpg
Doc-P-1172266-638453532990185043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قرر العراق، الأربعاء، دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ25 مليون دولار.

 جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وقال حسين، إن "العراق قرر دعم الأونروا بـ25 مليون دولار، لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها".

 وأشار إلى أن "هناك هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية".

 ودعا وزير الخارجية العراقي "الدول الأخرى، سواء العربية أو غير العربية، للاستمرار في دعم الوكالة".

 وأكد أن "إخفاقها في أعمالها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية".

 ولفت حسين، إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر دعم الأونروا بـ 25 مليون دولار، خلال "اجتماعه قبل أسبوعين، ورأينا أنه من الضروري الإعلان عن هذا القرار، وندعو الدول الأخرى أن تحذوا حذوه".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:44 | 2024-03-06
18:21 | 2024-03-06
17:00 | 2024-03-06
16:35 | 2024-03-06
16:15 | 2024-03-06
16:09 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24