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عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة تستهدف الحوثيين.. من طالت؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 13:43
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركتين وسفينتين قالت إنها تسهل نقل شحنات السلع من إيران إلى الحوثيين.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض بموجب قوانين مكافحة الإرهاب عقوبات جديدة على شركتين وناقلتي نفط خام سهلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
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وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
 
 
واستهدف هذا الإجراء شركتين مالكتين لسفن، ومقراهما هونغ كونغ وفي جزر مارشال، وسفينتين لدورها جميعا في شحن السلع بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران، يدعى سعيد الجمال.
 
وفي السياق، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يواصلون الاعتماد على البيع غير المشروع للسلع لتمويل هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على محاسبة أولئك الذين يقومون بهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

ويمثل هذا التحرك أحدث محاولة من واشنطن للضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على حركة الشحن.
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