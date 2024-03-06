الجمهوريون يتحدون خلف ترامب.. ماكونيل يستعد لتأييده

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن تأييده لترشيح دونالد ترامب للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري.

وجاء في بيان لماكونيل، يوم الأربعاء، أنه "من الواضح تماما أن الرئيس السابق حصل على الضروري من المصوتين الجمهوريين ليكون مرشحنا لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وتابع: "وليس من المفاجئ أنه سيحظى بتأييدي كمرشح".

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب منافسة ترامب الأخيرة، نيكي هايلي، من السباق على الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، في أعقاب ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير"، حيث فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية من أصل الـ 15 التي جرى فيها التصويت في هذا اليوم.

جدير بالذكر أن السيناتور ميتش ماكونيل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الجمهوريين، كان يعتبر من معارضي ترامب داخل الحزب الجمهوري.

( روسيا اليوم)