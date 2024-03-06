محكمة في لندن تبرئ بريطانيين من تهمة دفع رشى للفوز بصفقات سعودية

برأت محكمة بريطانية الأربعاء المدعو جيفري كوك العضو المنتدب السابق لشركة "جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت" التابعة لشركة "إيرباص" من تهمة دفع الرشاوى لتلقي صفقات كبيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز" اتهم جيفري كوك بدفع رشاوى كبيرة تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين كبار على صلة بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود كبيرة بين العامي 2007 و2012.

ومثل كوك البالغ من العمر 67 عاما للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون إلى جانب جون ميسون البالغ 81 عاما، والذي قال مدعون إنه المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء.

وواجه الرجلان تهمة واحدة تتعلق بالفساد بزعم دفع رشى لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريبا.

وتركزت القضية على شركة جي.بي.تي التابعة لشركة إيرباص، والتي لم تعد موجودة الآن، وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.

وزُعم أن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12% من إجمالي إيرادات عقودها لمقاولين من الباطن في شركات يملكها ويديرها ميسون وزميله، الذي كان مريضا جدا بحيث لا يمكن محاكمته.

وقال ممثلو الادعاء إن كوك وميسون كانا في بؤرة "فساد عميق" واستخدما الأموال لرشوة مسؤولين سعوديين كبار ووسطاء، إذ دفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) بين عامي 2007 و 2010.

ومع ذلك، قال كوك وميسون إن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بملايين الجنيهات لأنها كانت في مصلحة بريطانيا المالية والاستراتيجية.

وقال توم ألين، الذي يمثل كوك، إن مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا يعرفون ووافقوا على مدفوعات إجماليها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978، وهو ما وصفه سفير سابق في السعودية بأنه "تلاعب يمكن إنكاره".

وكان كوك يواجه أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذه التهمة، ومن المرجح صدور حكم عليه الشهر المقبل.