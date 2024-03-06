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"حماس" تعلق على قرار حكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:30
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قالت حركة "حماس" الأربعاء، إن مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية "تحد واستهتار بالمجتمع الدولي"، ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد تل أبيب.

 وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس": "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".

 وقالت "حماس" في بيان: "إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضينا المحتلة جنوب مدينة القدس، هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

 وأكدت أن "هذا الإعلان الباطل ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان (إسرائيل)".

 وطالبت الحركة "الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة، باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا الكيان المجرم وقادته النازيين"، محذرة "من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توتراً وتصعيداً".

( الأناضول)
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