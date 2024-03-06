مجلس النواب الأميركي يمرّر اتفاقاً لتجنّب إغلاق جزئي

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتباراً من نهاية الأسبوع.

وتمّت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.

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