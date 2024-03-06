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عربي-دولي

مجلس النواب الأميركي يمرّر اتفاقاً لتجنّب إغلاق جزئي

Lebanon 24
06-03-2024 | 17:00
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وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتباراً من نهاية الأسبوع.
وتمّت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
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