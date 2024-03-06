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"لينكد إن" توقّفت لدى آلاف المستخدمين

Lebanon 24
06-03-2024 | 18:21
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قال موقع داون ديتكتور دوت كوم إن منصة لينكد إن التابعة لمايكروسوفت تعطلت لدى آلاف المستخدمين اليوم الأربعاء.
وأضاف الموقع المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات إنه رصد أكثر من 48 ألف بلاغ عن انقطاع خدمة منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال.
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وشهدت منصتا فيسبوك وإنستغرام المملوكتان لشركة ميتا انقطاعاً لمدة أكثر من ساعتين أمس الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.
وتأثَّر مئات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم.

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