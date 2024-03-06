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عربي-دولي

أميركا تكشف حصيلة قتلى الهجوم الحوثي على سفينة في عدن

Lebanon 24
06-03-2024 | 18:44
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قال الجيش الأميركي يوم الأربعاء أن "طاقم سفينة أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خليج عدن أبلغ عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أربعة على الأقل".
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "الهجوم الصاروخي تسبّب بأضرار جسيمة للسفينة.
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وقد أصدر الجيش الأميركي بياناً جاء فيه: أُطلق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة أم/في ترو كونفيدينس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم باربادوس، أثناء عبورها لخليج عدن.
أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة.
غادر الطاقم السفينة واستجابت سفن التحالف الحربية وتقوم بتقييم الوضع.
 
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