أزمة كبيرة.. المجاعة تطرق أبواب السودان

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قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن الصراع المتواصل في السودان "قد يخلف أكبر أزمة جوع في العالم"، مشيرة إلى أن "السودانيين أصبحوا منسيين اليوم".وأضافت أن المعارك الدائرة في السودان "تهدد حياة الملايين، كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها"، محذرة من أنه ما لم يتوقف العنف "فقد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم"وأردفت بالقول: "قبل 20 عاما، شهد إقليم دارفور أكبر أزمة جوع في العالم، ووحّد العالم (آنذاك) جهوده لمواجهتها، لكن السودانيين منسيون اليوم"، حسب فرانس برس.وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن حرب السودان جعلت نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم حوالي 14 مليون طفل.وتجدر الإشارة -وفق تقديرات غير رسمية- إلى أن الأمن الغذائي بالسودان يشهد أزمة لنحو 37 بالمئة من السكان، أي إن حوالي 17.7 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وفقا للأناضول.(عربي21)