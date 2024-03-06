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عربي-دولي

الصين تدعم عضوية كاملة لـ"دولة فلسطين" في الأمم المتحدة

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:13
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أعلنت الصين، الخميس، أنها تدعم عضوية "كاملة" لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، واصفة الحرب في غزة بأنها "وصمة عار على العالم المتحضر".
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني: "إننا ندعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة".
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وانتقد الوزير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا إنه "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين".
وطالب وانغ بـ"إطلاق سراح جميع المحتجزين".
ودعا الوزير الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما طالب بعقد "مؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية".
وقال إن بكين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح.
 
 
كما قال الوزير إن بلاده ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.
وأضاف للصحفيين: "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم". (سكاي نيوز)
 
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