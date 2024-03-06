تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي.. هل من محاولة لإعادة إنعاشه؟



Advertisement

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه تقرر خلال الاجتماع عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك.



ويأتي ذلك في إطار "تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب"، وفقا للبيان.



وتابع: "كما تناول الاجتماع "مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية".



ولاحقا أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث اطلعه على اللقاء الذي جمعه مع سيعد والمنفي. احتضنت العاصمة الجزائرية الأحد الماضي اجتماعا ثلاثيا مغاربيا، ضم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، وذلك على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز.وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه تقرر خلال الاجتماع عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك.ويأتي ذلك في إطار "تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب"، وفقا للبيان.وتابع: "كما تناول الاجتماع "مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية".ولاحقا أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث اطلعه على اللقاء الذي جمعه مع سيعد والمنفي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اتصالا هاتفيا مع الغزواني، أطلعه خلاله على "اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر وتونس وليبيا، عقب القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته الجزائر".



ويأتي اللقاء الذي ضم تبون وسيعد والمنفي، في ظل عقبات تحول دون تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه بسبب خلافات بين بعض دوله.



وأهم هذه العراقيل التي تواجه الاتحاد، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.



وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.



وتصر الرباط على أحقيتها في "إقليم الصحراء" وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين.(عربي21)