ترامب في ريعان شبابه.. كيف كانت آراؤه في الترشح للرئاسة؟ فيديو له بعمر الـ 34 يكشف

لم يكن الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب الذي ينافس على تولي فترة رئاسية أخرى في الانتخابات الأميركية المقبلة المقررة في شهر تشرين الثاني، في ريعان شبابه لديه نفس الرؤية بشأن الترشح للرئاسة.



فخلال لقاء إعلامي عام 1980 عندما كان ترامب في الرابعة والثلاثين، من عمره قال في حوار مع مذيعة شبكة إن بي سي، رونا باريت، إنه لا يرغب في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، وإنما تكريس حياته لخدمة البلاد.

34 year old Donald Trump asked if he’d ever run for President pic.twitter.com/CAWM0F7eog — Historic Vids (@historyinmemes) March 6, 2024 Advertisement

وأضاف الرئيس الأسبق أن الكثير من الأشخاص الذين يديرون شركات كبرى يهربون من المناصب السياسية، وقال "في الانتخابات قد نجد فيها أشخاصا لهم رؤية سياسية جيدة لإدارة البلاد لكنهم لا يحظون بالقبول بين الناس، في حين أن أشخاصا آخرين أقل كفاءة لكن ابتسامتهم الجيدة تمنحهم القبول"، معتبراً أن أراءه السياسية "الحادة" قد لا تروق للناخبين.



وفاز ترمب حتى الآن بـ13 ولاية منها تكساس وكاليفورنيا، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حسبما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.



وخسر ترامب ولاية واحدة أمام منافسته نيكي هايلي، هي فيرمونت، ويأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاحه الديمقراطي جو بايدن عام 2020، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15، الثلاثاء، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري. (سكاي نيوز)