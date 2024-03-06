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عربي-دولي

بعد خروج نيكي هيلي من السباق... من يحصل على أصوات مؤيديها؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:16
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 خرجت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي من سباق الانتخابات الأمريكية بعدما منيت بخسارة كبيرة يوم الثلاثاء الكبير، فيما أثيرت تساؤلات بشأن مصير أصوات مؤيديها.
تصريحات قوية من ترامب تجاه نيكي هيلي
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فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بـ 14 ولاية، بما في ذلك ماساتشوستس، بينما حصلت هالي على ولاية فيرمونت فقط، وفي صباح الأربعاء، قالت هيلي لمؤيديها: "علينا أن نبتعد عن ظلمات الكراهية والانقسام".


ونقلت شبكة سي بي إس نيوز عن هيلي قولها بعد خسارتها: "الأمر الآن متروك لدونالد ترامب لكسب أصوات أولئك في حزبنا وخارجه، الذين لم يدعموه، وآمل أن يفعل ذلك".
في المقابل، قال ترامب بعد انسحاب هيلي: "أنا أدعو جميع مؤيدي هيلي للانضمام إلى أعظم حركة في تاريخ أمتنا"، مضيفاً: "معظم أموالها جاءت من الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، كما فعل العديد من ناخبيها".
ووفقًا للشبكة، قال دانتي سكالا، عالم السياسة بجامعة نيو هامبشاير: "لم ينخرط دونالد ترامب أبدًا، ولن ينخرط أبدًا في الطقوس السياسية للفائزين والخاسرين".
 
 بايدن يصطاد أنصار هيلي
 
 
وحاول الرئيس جو بايدن الاستفادة من الموقف في بيان قال فيه : "أوضح دونالد ترامب أنه لا يريد أنصار نيكي هيلي. أريد أن أكون واضحاً: هناك مكان لهم في حملتي".
تقرير شبكة سي بي إس نيوز يشير إلى وجود تناقض في الأساليب والاستراتيجيات، فبايدن الرجل الشامل مقابل ترامب الرجل القوي الرافض.
وقال البروفيسور سكالا: "سيحاول جو بايدن جعل عام 2024 انتخابات للاختيار بينه وبين ما يمثله ترامب.. وليس انتخابات استفتاء على حكمه".
وأوضح سكالا: "انظر إلى البديل. هل تريد حقًا أربع سنوات أخرى من ذلك؟"، في إشارة إلى 4 سنوات من حكم ترامب.



 معركة الشيطنة
 
 
ولكن في حين سيتعين على بايدن إحياء الذكريات السيئة لفترة ولاية ترامب، يمكن لترامب ببساطة أن يشير إلى الأسعار غير الملائمة للطعام والسكن.
وقال سكالا: "قالت نيكي هيلي: العالم يحترق، اقتصادنا في حالة من الفوضى".
"لقد صدق ناخبو هيلي ذلك، بالنسبة لهم، لا بأس، العالم يحترق، والاقتصاد في حالة من الفوضى، من سيصلح الأمر؟ بايدن أم ترامب؟".


 الشبكة أوضحت أن عددًا كبيرًا من ناخبي هيلي أخبروا منظمي استطلاعات الرأي أنهم يفضلون التصويت لصالح بايدن أو البقاء في منازلهم بدلاً من التصويت لصالح ترامب، لكن بايدن لديه مشاكل خاصة به، مع الناخبين الذين سئموا التضخم والشباب الغاضبين من السياسة الخارجية للولايات المتحدة. الشبكة خلصت إلى أن بايدن يجب عليه الاعتماد على لعبة شيطنة الخصم حتى يتفوق على دونالد ترامب في تلك الانتخابات.

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