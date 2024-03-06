إعلام القذافي يعود.. 3 قنوات إلى الواجهة من جديد

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أعلنت قنوات تلفزيونية موالية ومحسوبة على نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عودتها إلى البث مع بداية شهر رمضان، وذلك بعد توقف امتد لأكثر من 10 سنوات، ليعود بذلك أنصار النظام السابق إلى الإعلام.ويتعلق الأمر بقناة "الجماهيرية العظمى" التي كانت تحظى بشعبية واسعة بين الليبيين، حيث كانت الفضائية الرسمية التي تتصدر المشهد الإعلامي في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، قبل أن يتوقف بثّها إثر سقوط العاصمة طرابلس عام 2011.وفي عام 2012، حاول بعض الموالين للقذافي إعادة إطلاقها من جديد عبر قمر "نايل سات"، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض الثوار الذين حذروا كل من يقف وراء إعادة نشر فكر النظام السابق، ليتم إعادة إغلاقها.ومن القنوات الأخرى التي ستظهر قريبا إلى المشاهدين، قناة "الليبية" التي تأسست عام 2007، تحت إشراف سيف الإسلام القذافي والتابعة لمؤسسة القذافي للتنمية التي يديرها.وهناك قناة أخرى، ظهر شعارها خلال الأيام الماضية على قمر "نايل سات"، وهي قناة "النجع" المتخصصة في تقديم المحتوى المتنوع من البرامج الترفيهية إلى الثقافية، والتي أسسها ابن عم الزعيم الراحل معمر القذافي.(العربية)