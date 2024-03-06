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عربي-دولي

"لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس".. أردوغان يتوعد بعملية عسكرية شمال سوريا

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:47
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تسجل بعض مناطق التماس تبادل قصف مدفعي بين الجيش التركي وفصائل الجيش السوري من جانب، وبين "قسد" من جانب آخر، وسط اشتباكات محدودة في مناطق ريف حلب وريفي الرقة والحسكة.
 
بهذا السياق، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحديث عن عزم بلاده إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً، في تهديدات تبدو أكثر قابلية للتنفيذ من سابقاتها المماثلة بفعل التقارب الأخير بين أنقرة وواشنطن.
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ولفت إلى اكتمال إنشاء قسم من الحزام الأمني عبر العمليات السابقة (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام)، مشدداً على أن "تركيا عازمة على استكماله عبر خطوات جديدة لسد الثغرات الموجودة".

وأضاف: "لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر إقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية".
 
وتوعدت تركيا مراراً بشن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري، لكن لم تحصل أنقرة على الموافقة من الولايات المتحدة المتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وروسيا حليفة النظام السوري.

ويرى الكاتب والباحث السياسي التركي طه عودة أوغلو، أن تصريحات أردوغان تكشف عن عام ستكون فيه تركيا أكثر صرامة ضد الانفصاليين في سوريا والعراق، متوقعاً أن تقدم أنقرة على عملية جديدة بعد انتهاء الانتخابات المحلية المرتقبة أواخر آذار الجاري.

ويضيف لـ"عربي21"، أن تركيا بدت أكثر قناعة باستحالة التطبيع مع النظام السوري، للانتقال إلى مجال التعاون معه في مكافحة التنظيمات التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، حيث يشترط النظام انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري، وهذا ما يمكن تلمسه من خلال تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل يومين عن فشل مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري.
 
المصدر: عربي21
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