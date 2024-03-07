الكويت تخطط لاستعادة الأموال المنهوبة.. عبر الدعاوى الدولية

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شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد الصباح على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس أولويات عمل الحكومة.وجاء ذلك خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم الأربعاء.ونوه رئيس الوزراء الكويتي بتقديم أكبر قضية فساد وهي "صندوق الجيش"، كما قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.وقال: "ليس المهم أن نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الأموال التي تم الإعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة".وتعد قضية "صندوق الجيش" واحدة من كبرى قضايا الفساد في الكويت وتعلقت باختلاس 240 مليون دينار كويتي (800 مليون دولار) من الأموال المخصصة للجيش الكويتي، وفي 26 نوفمبر الماضي، تمت إدانة معظم المتهمين.(سبق)