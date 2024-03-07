18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكويت تخطط لاستعادة الأموال المنهوبة.. عبر الدعاوى الدولية
Lebanon 24
07-03-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد الصباح على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس أولويات عمل الحكومة.
وجاء ذلك خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم الأربعاء.
Advertisement
ونوه رئيس الوزراء الكويتي بتقديم أكبر قضية فساد وهي "صندوق الجيش"، كما قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال: "ليس المهم أن نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الأموال التي تم الإعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة".
وتعد قضية "صندوق الجيش" واحدة من كبرى قضايا الفساد في الكويت وتعلقت باختلاس 240 مليون دينار كويتي (800 مليون دولار) من الأموال المخصصة للجيش الكويتي، وفي 26 نوفمبر الماضي، تمت إدانة معظم المتهمين.(سبق)
المصدر: سبق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عاجل من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب... هذا ما سيحصل إعتباراً من الغدّ
Lebanon 24
خبر عاجل من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب... هذا ما سيحصل إعتباراً من الغدّ
05:56 | 2024-03-06
06/03/2024 05:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
Lebanon 24
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
09:02 | 2024-03-06
06/03/2024 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "الهوت شورت" ابنة كارين رزق الله مع والدتها.. والجمهور: "متل الاخوة" (صور)
Lebanon 24
بـ "الهوت شورت" ابنة كارين رزق الله مع والدتها.. والجمهور: "متل الاخوة" (صور)
04:48 | 2024-03-06
06/03/2024 04:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
16:04 | 2024-03-06
06/03/2024 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة اللبنانيّة الشابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفيّة بعمرو دياب.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
الفنانة اللبنانيّة الشابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفيّة بعمرو دياب.. هذا ما أعلنته
08:39 | 2024-03-06
06/03/2024 08:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:12 | 2024-03-07
حزب الله يهدّد رجال أعمال "صفد": اهربوا قبل أن تصبحوا فريسة للفئران
04:03 | 2024-03-07
من هم الملثمون الذين ظهروا بشوارع غزة؟
03:30 | 2024-03-07
سيستعين بمدربين.. بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد
03:30 | 2024-03-07
تقرير لـ"The Hill": هل ستؤثر الحرب الاسرائيلية على غزة على إعادة انتخاب بايدن؟
03:16 | 2024-03-07
العاهل الأردني يُقلد زوجته الملكة رانيا "الوسام المرصع".. ما المناسبة؟ (فيديو)
02:39 | 2024-03-07
بالفيديو: اشتعال النيران بسفينة إسرائيلية في بحر العرب
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
07/03/2024 11:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
07/03/2024 11:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
07/03/2024 11:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24