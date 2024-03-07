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عربي-دولي

بالأدلة القاطعة.. إسرائيل هي المسؤولة عن "مجزرة الطحين"

Lebanon 24
07-03-2024 | 00:26
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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تحقيقاته التي لا تزال جارية حول "مجزرة الطحين" شمالي قطاع غزة، كشفت عن مستجدات تؤكد تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجزرة بما في ذلك نوع الرصاص المستخدم، وجدد مطالبته بتحقيق دولي فاعل وصولًا إلى مساءلة المسؤولين عنها.
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وقال المرصد الحقوقي في بيان له، الثلاثاء، إن عددًا كبيرًا من ضحايا المجزرة أصيبوا برصاص (5.56×45 ملم ناتو) ويُطلق من أسلحة يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه بناءً على عينة مكونة من 200 شهيد ومصاب في المجزرة، تبين أنهم أصيبوا فعلًا بهذا النوع من الرصاص، وأنه جرت معاينة مجموعة من هذه الرصاصات في مكان وقوع المجزرة، وكذلك من خلال الشظايا التي كانت في أجساد الجرحى والقتلى.

وبعد إجراء التقصي اللازم عن هذا النوع من الرصاص، تبيَّن أنه يُطلَق من بنادق الهجوم مثل (إم4) وتافور، إضافة إلى الأسلحة الرشاشة الخفيفة مثل (IWI Negev).

كما أن الفحص الذي جرى حول هذا النوع من الرصاص يُظهر أن ذخيرة (5.56×45 ملم) هي رصاصة (FMJ) أساسية من الرصاص المستعمل من الجيش الإسرائيلي. وقد عاين المرصد الرصاصة المذكورة، ووجد أنها مطابقة بالشكل والمواصفات لهذا النوع من الرصاص، وهو لديه قدره عالية على الاختراق.(الجزيرة)
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