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عربي-دولي

بالصورة: زعيم كوريا الشمالية يحمل بندقية.. ماذا يحدث في البلاد؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 00:51
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 دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تكثيف "التدريبات الحربية العملية"، وذلك خلال زيارة إلى قاعدة تدريب عسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الخميس.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قالت إن كيم تفقد خلال زيارته للقاعدة الواقعة في المنطقة الغربية للبلاد الأربعاء، مرافق التدريب وأشرف على المناورات الفعلية للوحدات العسكرية.
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وأظهرت صور نشرتها الوكالة، كيم مرتديا سترة جلدية سوداء وحاملا بندقية بينما يتحدث إلى جنود ويشرف على تدريبات إطلاق نار ويتفحص أسلحة.
 
حاملا بندقية.. كيم يتفقد قاعدة عسكرية ويحض جيشه على تكثيف التدريبات الحربية (صور)
 
 
وطلب كيم من جيش البلاد أن "يكثف بشكل مضطرد التدريبات الحربية الفعلية التي تهدف إلى تحسين قدراته القتالية بسرعة من أجل الاستعداد الكامل للحرب، من أجل احتواء الأعداء بقوة ساحقة وإحباط أصغر محاولة لهم لإشعال حرب". 
 
حاملا بندقية.. كيم يتفقد قاعدة عسكرية ويحض جيشه على تكثيف التدريبات الحربية (صور)
 
حاملا بندقية.. كيم يتفقد قاعدة عسكرية ويحض جيشه على تكثيف التدريبات الحربية (صور)


وقالت الوكالة "لقد حدد الزعيم المهام المهمة لتكثيف التدريبات العملية على الحرب الفعلية لضمان النصر في الحرب".

وتأتي زيارة كيم التفقدية بعد يومين من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما التي تحمل اسم "درع الحرية" وتشمل تدريبات ميدانية وأخرى على اعتراض الصواريخ إضافة إلى بعض المناورات بالذخيرة الحية. (روسيا اليوم)

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