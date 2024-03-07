بالصورة: زعيم كوريا الشمالية يحمل بندقية.. ماذا يحدث في البلاد؟

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تكثيف "التدريبات الحربية العملية"، وذلك خلال زيارة إلى قاعدة تدريب عسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الخميس.



وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قالت إن كيم تفقد خلال زيارته للقاعدة الواقعة في المنطقة الغربية للبلاد الأربعاء، مرافق التدريب وأشرف على المناورات الفعلية للوحدات العسكرية.

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وأظهرت صور نشرتها الوكالة، كيم مرتديا سترة جلدية سوداء وحاملا بندقية بينما يتحدث إلى جنود ويشرف على تدريبات إطلاق نار ويتفحص أسلحة.

وطلب كيم من جيش البلاد أن "يكثف بشكل مضطرد التدريبات الحربية الفعلية التي تهدف إلى تحسين قدراته القتالية بسرعة من أجل الاستعداد الكامل للحرب، من أجل احتواء الأعداء بقوة ساحقة وإحباط أصغر محاولة لهم لإشعال حرب".