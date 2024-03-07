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عربي-دولي

سلسلة اقتحامات للإحتلال في الضفة الغربية.. والمقاومة تتصدى(فيديو)

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:19
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شنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، إذ أكدت كتائب القسّام - طوباس أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغِلة داخل مدينة طوباس شمالي الضفة ويستهدفون بعبوات ناسفة محلية الصنع الآليات الإسرائيلية.
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وأجبر تصدي المقاومين قوات الاحتلال على استقدام تعزيزات، وسط الفشل في الوصول إلى مقاومين عقب اقتحام منازلهم. 

كذلك، تصدى المقاومون الفلسطينيون للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت بلدات عرابة ويعبد والفقوعة والجلمة وجلبون في محافظة جنين شمالي الضفة.  

واقتحمت قوات من "جيش" الاحتلال بلدة كفر قدوم وبلدة عزبة جلعود في قلقيلية، كما بلدة عابود شمالي غربي رام الله، ومنطقة مثلث خرسا في مدينة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة. 

وفي هذا السياق، حذّر وزير "الأمن" يوآف غالانت، في وثيقة داخلية بعثها مؤخراً إلى رؤساء المؤسسة الأمنية، بشكل واضح، من احتدام الوضع الأمني في الضفة الغربية، خلال شهر رمضان.(الميادين)
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