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عربي-دولي

هم اختاروا التصعيد.. الحوثي: استهداف السفن يحصل بعد تحذيرها

Lebanon 24
07-03-2024 | 02:01
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قال الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن إن الأميركيين والبريطانيين يتحملون تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.

وفي بيان قال يحي سريع إن الجماعة أكدت مرارا أن "السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة".
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وأكد سريع بأن القوات التابعة للجماعة "لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور".

واعتبر أن العدوان على غزة هو "أميركي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على واشنطن أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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