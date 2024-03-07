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عربي-دولي

تركيا تخطط للقيام بعملية عسكرية برية كبيرة بالعراق

Lebanon 24
07-03-2024 | 02:12
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أفادت صحيفة "حرييت" بأن القوات المسلحة التركية تخطط للقيام بعملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK المحظور في البلاد.
جاء ذلك وفقا لما قاله الصحفي عبد القادر سيلفي، كاتب العمود في الصحيفة والمقرب من الدوائر الحكومية التركية، حيث تابع: "بادئ ذي بدء، سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المنطقة التي تم فيها تنفيذ عملية (المخلب-القفل)، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المركزية للعراق وإدارة أربيل، التي تسيطر عليها عائلة بارزاني، قبل العملية".
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وبحسب الصحيفة، تتوقع أنقرة "إغلاق" كامل حدودها مع العراق البالغ طولها 378 كيلومترا في وجه من تسميهم الإرهابيين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن بلاده تخطط "لحل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف. وبحسب قوله، فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومتر في سوريا.
وقد بدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث توجد قواعد الحزب في شمال العراق، فيما تقوم أنقرة بعمليات جوية وبرية ضدها. وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني. (RT)
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