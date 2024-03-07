Advertisement

عربي-دولي

سيستعين بمدربين.. بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1172420-638454042638409196.png
Doc-P-1172420-638454042638409196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت قبة مبنى الكابيتول، يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، خطاب حالة الاتحاد السنوي. خطاب بايدن في هذا الوقت يكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنه يأتي بعد يومين من "الثلاثاء الكبير" Super Tuesday، والذي تشير مؤشراته إلى مواجهة مرجحة بينه وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
Advertisement

كما سيمنحه الخطاب فرصة لعرض إنجازاته ورسم سياساته العامة ونظرته للحكم لأربع سنوات أخرى، إذا ضمنت الانتخابات في نوفمبر المقبل بقاءه في البيت الأبيض.

وقد أمضى الرئيس بايدن عطلة الأسبوع الماضي، مجتمعاً مع مستشاريه في منتجع كامب ديفيد لصياغة خطابه عن حالة الاتحاد، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times.

قدرات بايدن الذهنية والبدنية وعمره المتقدم هو التحدي خلال الخطاب. ويتزايد قلق الناخبين، بحسب استطلاعات الرأي من قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً على تولي مهام منصب الرئيس لولاية ثانية.

يذكر أن أعين الناخب الأميركي مسلطة على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه بايدن بعد ساعات، وتوقع هذه المرة أن يحظى خطاب بايدن بمشاهدة أكبر نظرا لأنه يأتي في خضم سباق انتخابي.

فمن تابعوا الخطاب السابق وصلوا إلى قرابة 28 مليون شخص، لكن هذه المرة ستكون مختلفة، خاصة أن هناك حديثا يتصاعد عن ذاكرة الرجل وصحته ومدى قدرته على الوقوف لفترة مماثلة للعام الماضي.

وخلال العام الماضي، خرج بايدن عن النص المكتوب وارتجل بشكل ناجح، لكن فريق بايدن يبدو أنه سيثنيه هذا العام عن أي ارتجال لتفادي أي خطأ في الأسماء أو الأماكن.

كما يعمل بايدن كذلك مع مدرب الإلقاء مايكل شيهان منذ بداية هذا الأسبوع للتدرب على كيفية إلقاء الخطاب، وهو مدرب محنك ولديه خبرات طويلة وعمل سابقا مع كل من بيل كلينتون وأوباما، وكذلك بايدن خلال السباق الانتخابي في 2020.

أما فيما يتعلق بمحتوى الخطاب والأولويات التي سيذكرها بايدن، فهي مهمة ملقاة على عاتق المستشار بروس ريد الذي عمل سابقا مع بيل كلينتون.

يذكر أن الجميع يترقب الخطاب، مؤيد ومعارض، جمهوري أو ديموقراطي، وسط تصاعد حدة الانقسام في المجتمع الأميركي.

ومن المنتظر أن يكشف بايدن في خطابه عن مشاريع قوانين يريد من الكونغرس أن يقرّها خلال الأشهر المقبلة.

كما أن خطاب الرئيس الاميركي عن حالة الاتحاد سيكون عن الإنجازات التي قدّمها مثل البطالة المنخفضة ومواجهة الغلاء من دون التسبب بكساد اقتصادي وخفض أسعار بعض الأدوية.

ومن المنتظر أيضاً أن يطالب بايدن أعضاء الكونغرس بإقرار المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وإقرار إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وهذا ما امتنع الجمهوريون عن فعله حتى الآن.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:12 | 2024-03-07
04:03 | 2024-03-07
03:30 | 2024-03-07
03:16 | 2024-03-07
02:39 | 2024-03-07
02:35 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24