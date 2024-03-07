بعد هجوم حوثي أدى إلى مقتل 3 أشخاص.. هكذا تم إنقاذ طاقم سفينة (فيديو)

أنقذت البحرية الهندية 21 فردا من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي هاجمها الحوثيون قرب عدن الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 3 من ملاحيها.



وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس، بعد هجوم بطائرة مسيّرة في 06 أذار الأربعاء، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".



وأضافت البحرية أنها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين. وتم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي".

ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذت باستخدام طائرات هليكوبتر.