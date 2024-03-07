Advertisement

عربي-دولي

بعد هجوم حوثي أدى إلى مقتل 3 أشخاص.. هكذا تم إنقاذ طاقم سفينة (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1172451-638454087800883859.jpg
Doc-P-1172451-638454087800883859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذت البحرية الهندية 21 فردا من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي هاجمها الحوثيون قرب عدن الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 3 من ملاحيها.

وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس، بعد هجوم بطائرة مسيّرة في 06 أذار الأربعاء، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".

وأضافت البحرية أنها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين. وتم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي".
 
ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذت باستخدام طائرات هليكوبتر.
 
 
Advertisement


واليوم الخميس، قالت الجهات المالكة والمشغلة للناقلة "ترو كونفيدنس"، إن 3 من أفراد طاقم لقوا حتفهم في هجوم صاروخي قبالة اليمن، الأربعاء.

وأضافوا أن اثنين آخرين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح خطيرة، وأن الأمواج تجرف السفينة بعيدا عن اليابسة ويجري اتخاذ تدابير لإنقاذها.

وأكدت مانيلا أن فلبينيين اثنين كانا من بين 3 من أفراد الطاقم الذين قتلوا، من جراء استهداف الحوثيين للسفينة.

ويرجح أن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا يسقطون من سلسلة الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون منذ تشرين الثاني الماضي، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:17 | 2024-03-07
06:56 | 2024-03-07
06:23 | 2024-03-07
06:00 | 2024-03-07
05:44 | 2024-03-07
05:40 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24