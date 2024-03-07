ضحايا في انفجار في مصفاة بندر عباس بإيران

Advertisement

قتل عدة أشخاص إثر انفجار بمصفاة نفط في بندر عباس جنوبي إيران، حسبما أفادت وكالة الإنباء الإيرانية (إرنا).وذكرت الوكالة الرسمية أن عدة أشخاص قتلوا في الانفجار، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر.وبحسب المصدر، فإن الانفجار وقع بعد اشتعال النيران في أحد أفران تكرير النفط في بندر عباس.وفيما ذكرت الوكالة الرسمية أن عدة أشخاص قتلوا في الانفجار، قالت شركة "آفتاب" لتكرير النفط أن حادث الانفجار بسيطا ولم يسفر عن سقوط قتلى.وفي أيلول الماضي، وقع انفجار في مصفاة بندر عباس بعد تسرب للغاز.