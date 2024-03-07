رسمياً.. السويد تنضم إلى الناتو الخميس

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بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري وعامين من المفاوضات، تصبح السويد رسميا، الخميس، العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمثّل تحوّلا كبيرا لدولة بقيت حتى العام 2022 حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.ويزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون واشنطن، حيث من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسميا وثائق المصادقة التي تمت على أثر جهود شاقة بعد مفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف.ومن المقرر أن يتم الاثنين، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.