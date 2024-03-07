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عربي-دولي

مشكلة غير متوقعة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة.. ما هي؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 05:40
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور من شركة الأقمار الصناعية الأميركية بلانيت لابز، أن التحصينات الدفاعية الأوكرانية غرب أفدييفكا كانت ضعيفة، مما ساهم في نجاحات الجيش الروسي.
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وأشار المقال إلى أن حملة بناء التحصينات الدفاعية الأوكرانية، لم تسفر عن نتائج مهمة، وأصبح عدم إحراز التقدم في هذا المجال، مشكلة بالنسبة لأوكرانيا مع تصعيد روسيا لهجماتها.

من جانبه قال نيكولاي بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، الذي استشهدت الصحيفة برأيه، إن القوات الروسية الآن في وضع مريح وتضع الأساس لهجوم جدي وخطير في النصف الثاني من العام.
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