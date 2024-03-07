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عربي-دولي

احتجاجاً على "محاولات تدخل"... روسيا تستدعي السفيرة الأميركية

Lebanon 24
07-03-2024 | 06:23
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استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة الأميركية لين ترايسي للتنديد بما اعتبرته "محاولات تدخّل" من منظمات غير حكومية أميركية في الشؤون الداخلية لموسكو، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" بأنه "تمّ خلال هذا الاستدعاء التشديد على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيتم صدها بشكل حاسم وحازم".
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